Weinstein uit prestigieuze Oscar-academy gegooid

,,Wij doen dit niet alleen om afstand te nemen van iemand die het respect van zijn collega's niet verdient'', begint de organisatie in een verklaring. ,,Maar ook om een boodschap af te geven dat het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak voorbij is.''



Weinstein, producent van meerdere films die Oscars in de wacht sleepten, is door verschillende actrices beschuldigd van seksuele intimidatie. Onder hen zijn bijvoorbeeld Angelina Jolie en Gwyneth Paltrow. Talloze collega's keerden zich publiekelijk tegen de ooit zo geliefde Weinstein, hij werd ontslagen bij zijn eigen bedrijf en verlaten door zijn vrouw.



Hoewel talloze actrices de afgelopen tijd hun verhaal deden, lijkt het gedrag van Weinstein al decennialang een publiek geheim te zijn. De Nederlandse actrice Katja Schuurman had ook een nare ervaring met Weinstein, hoewel het tot seksuele intimidatie niet kwam. ,,Maar toen ik dit hoorde, verbaasde mij dit niks.''