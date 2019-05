Welke BN’ers doen dit jaar mee met Wie is de Mol?

Albert Verlinde: Kijker zit niet op 6 Inside te wachten

18:43 Albert Verlinde en Jan Versteegh reageerden vanavond in hun eigen show 6 Inside op het stoppen van het showbizzprogramma. ,,We stoppen aan het einde van dit seizoen. Dat hebben we als presentatieteam gisteravond te horen gekregen. Afgelopen week is het besluit gevallen", zei Albert Verlinde.