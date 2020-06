Welke boodschap schuilt er in de gympen die Kaag droeg bij Eva Jinek?

Je kon zondagavond niet om Sigrid Kaag heen op tv. En dat is knap. Het leek erop dat ze al tot de nieuwe premier van Nederland is verkozen, terwijl het in de werkelijkheid gaat om de officiële bekendmaking dat ze zich mengt in de strijd om het lijsttrekkerschap van D66. Maar hé: corona is op zijn retour, over VI was even niks te melden en D66 ligt sowieso goed bij tv-redacties, dus rol de rode loper maar uit.



Het was een tot in de puntjes geregisseerde rij interviews bij EenVandaag, Nieuwsuur en Op1, die niet toevallig begon op het online platform van Eva Jinek die daarvoor even haar vier talkshowloze maanden onderbrak. Haar de primeur gunnen was een uitgekiend feministisch statement. Zoals ook bewust voor Rotterdam als decor van het gesprek was gekozen. Het is dan wel niet de stad waar Kaag woont, werkt of geboren is, maar wel de stad van grenzeloze ambitie en een thuishaven voor iedereen, legde ze uit.



Het jasje dat ze droeg was blauw, een zakelijke kleur die vertrouwen inboezemt. De heren in Den Haag zweren er niet voor niks bij. Kapsel en make-up waren onberispelijk. En toen bleven mijn ogen hangen op haar schoenen: een stel onopvallende gympen, die juist extra opvielen omdat Eva killer heels droeg.



Iedereen die een serie als West Wing of House of Cards heeft gekeken, weet dat politieke spindoctors niks aan het toeval overlaten. Dus ook in die schoenen zat een boodschap naar de kijker. Dat mag ik tenminste hopen, want ze leidden nogal af van de inhoud. Zo zeer, dat ik het interview twee keer moest afspelen om alles te registreren wat Kaag zei.