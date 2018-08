Wendy's This Time Next Year eindelijk op de buis

Wendy maakte in december 2016 al bekend dat ze aan This Time Next Year werkte. Vorig jaar trof ze de deelnemers voor het eerst in de studio om te horen over hun doelen, dit jaar ontving de presentatrice hen weer om te horen of de plannen zijn gelukt. De kijker hoeft niet zo lang te wachten op het eindresultaat: in enkele seconden worden de transformaties onthuld.

Ook voor Wendy was het een verrassing of de deelnemers hun wensen en dromen wisten te vervullen. ,,Tussendoor filmen ze zichzelf en krijgen ze soms bezoek van een cameraploeg. Daar ben ik niet bij", zei ze in mei 2017 in Televizier over de opnamen. ,,Dus als ik de mensen weer in de studio ontvang, is het ook voor mij een verrassing of ze hun doelen hebben gehaald. Het zit vol emoties: van ontroering en spanning tot teleurstelling en humor."