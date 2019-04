Werd cabaretier Stefano Keizers door bezoekers echt in de polsen gesneden en gewaterboard?

‘Stefano Keizers werd geknepen, betast en bekogeld’, kopte NRC boven een verhaal waarin met de tegendraadse cabaretier wordt teruggeblikt op zijn debuutvoorstelling Erg Heel . Keizers (31) sloot zijn show steevast af door voor dood op het podium te blijven liggen, met soms absurde gevolgen. Maar of het zo absurd was als Keizers beweert? Een aantal betrokken theaters stelt van niet.

Een verslaggever van NRC volgde Keizers tijdens zijn rondgang langs de Nederlandse theaters en stelt dat de cabaretier tijdens zijn slotact door bezoekers werd mishandeld en bedreigd. Hij wekte sadisme op, wordt door de krant onomwonden geconcludeerd. Zijn manager en regisseur Jelle Kuiper bevestigt dat.

Keizers vertelt in NRC hoe bezoekers van zijn voorstelling na afloop de meest uiteenlopende dingen met hem uithaalden. Zo knepen vrouwen hem minutenlang in zijn billen, voerden bezoekers in Breda complete toneelscènes op met hem als ‘lijk’ en begon een man hem in Den Bosch te reanimeren en mond-op-mondbeademing te geven. Van die laatste actie (‘ik dacht: dit is het, nu ga ik dood’) zijn videobeelden.

Maar er waren dus ook gemene, sadistische acties, stelt Keizers. Zo zou hij in de Boerderij in Huizen zijn gewaterboard, waarbij bezoekers kannen water in zijn gezicht bleven gooien (‘doodeng’) en hem daarna met waterpistolen vol wasverzachter bespoten. In Utrecht, in het Werftheater, zou een man hebben gezegd: ,,Eens kijken hoe hoog je pijngrens is.’’ ,,Hij is met een scherp object, ik denk een sleutel, in mijn pols gaan snijden en schroeven. En met zijn nagels kerven. Minutenlang. Ik bloedde en had behoorlijke sneeën in mijn arm. Die zijn gaan ontsteken’’, aldus Keizers in een uitgebreid interview met NRC.

Een aantal betrokken theaters ontkent echter dat Keizers, die twee jaar geleden bekendheid kreeg via zijn deelname aan De Slimste Mens, ten prooi is gevallen aan ‘dierlijk sadisme’. ,,Het publiek reageerde wat verward en onwennig’’, zegt bijvoorbeeld directeur Paul Haighton van de Boerderij in Huizen, waar Keizers in februari vorig jaar optrad. ,,Maar waterboarden is niet bij ons gebeurd.’’

Volledig scherm © Lotte Bronsgeest

Niet aan de orde

Yvonne Groeneveld, eigenaresse van het Utrechtse Werftheater, stelt dat ook in haar kleine schouwburg ‘niks is gebeurd’. ,,Hij is na afloop met de hulp van bezoekers, twee meisjes, op een brancard het podium af gereden’’, zegt Groeneveld. ,,Waar Keizers het over heeft, dat snijden: helemaal niet aan de orde.’’

Stefano Keizers speelde overigens twee voorstellingen in het Werftheater, op 17 en 18 november. ,,Ik was erbij’’, zegt Jelle Kuiper, regisseur en manager van de cabaretier. ,,Ik heb pleisters gehaald aan de bar.’’

Quote Als er zoiets zou zijn gebeurd, had ik het echt wel gehoord Yvonne Groeneveld, eigenaresse Werftheater

Groeneveld kan het zich niet voorstellen. ,,Als er zoiets zou zijn gebeurd, had ik het echt wel gehoord.’’ Ze moet ‘een beetje lachen’ om het verhaal in NRC. ,,We weten allemaal dat Stefano Keizers bekendstaat om een vrij grote fantasie en absurde dingen. Ik denk dat we dit ook in dit licht moeten zien. Dat vind ik overigens ook helemaal niet erg, het hoort bij hem.’’

Steekwagen naar kroeg

In theater Zuidplein in Rotterdam zou de ‘dode’ Keizers door bezoekers op een steekwagen mee naar de kroeg zijn vervoerd. Een medewerker van het theater stelt dat dit ‘niet bij ons is gebeurd’. ,,Er ging alleen een vrouw op hem zitten.’’ Ook voor Rotterdam geldt overigens dat Keizers twee keer een show gaf. Volgens zijn regisseur Kuiper vond het voorval met de steekwagen niet afgelopen november plaats, maar bij de try-out in januari vorig jaar. ,,Ook hier was ik er zelf bij.’’

De debuutvoorstelling van Keizers werd door recensenten juichend ontvangen. Om het verrassingseffect overeind te houden, werd in de meeste recensies het bijzondere slot verzwegen. De cabaretier merkte dat het doodliggen - hij probeerde het vol te houden tot de laatste bezoeker vertrok - het slechtste in de mens losmaakte.