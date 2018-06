Wereld ligt aan de voeten van Glennis Grace: 'Dit is insane'

De wereld ligt aan de voeten van Glennis Grace (echte naam Glenda Hulita Elisabeth Batta) nadat ze vannacht in haar pyjama in haar Amsterdamse appartement haar eigen auditie via een speciale link terug zag. Hoewel ze enige tijd geleden al naar Los Angeles vloog om daar de jury van America's Got Talent te verpletteren, was ze toch nerveus. ,,Ik weet dat veel van jullie zenuwachtig zijn, maar ik kan zeggen dat ik dat ook ben. Dit is een groot ding voor me, uitgezonden worden in Amerika. Wat er ook gebeurt, ik voel me erg gesteund. Het verwarmt mijn hart hoe iedereen hiermee bezig is'', liet ze vlak voor de uitzending los. Glennis was zich maar wat bewust van het feit dat de show gemiddeld 11 miljoen kijkers trekt.