Wereldberoemde pianist Lang Lang over zoontje (1,5): Hij is al twee keer in China, Europa en Amerika geweest

Dit zijn de genomineer­den voor de Televizier-prij­zen tot nu toe: 'Gaat mijn moeder te gek vinden'

Tim Hofman, Raven van Dorst en André van Duin zijn in de race voor de Televizier-Ster voor beste presentator. Dat werd vanavond bekendgemaakt in RTL Boulevard. Het is de eerste keer dat de categorie niet meer bestaat uit presentator of presentatrice, maar is samengevoegd.

15 september