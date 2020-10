Wereldster Billie Eilish slaat alarm over klimaat: stem Trump weg

Billie Eilish heeft tijdens een live optreden voor virtueel publiek haar zorgen geuit over klimaatverandering. De zangeres riep in de livesteam de kijkers daarom op in actie te komen in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Fans van over de hele wereld konden tegen betaling aanwezig zijn bij het online optreden dat Billie zaterdagavond deed vanuit Los Angeles. Tussen de nummers door wendde ze zich meerdere keren tot de kijkers. Zo drukte ze haar Amerikaanse fans onder meer op het hart om naar de stembus te gaan.

Tien dagen

,,Alsjeblieft, stem mensen", zei de 18-jarige zangeres aan het einde van het liedje All the Good Girls Go to Hell. ,,We hebben tien dagen tot deze verkiezing. Het is zo belangrijk dat je stemt. Vooral als je jong bent, omdat wij een toekomst hebben - tenzij je niet stemt en we allemaal sterven."

Billie liet het ook niet na haar mening over Trump te delen: "We moeten iets doen, want de wereld sterft en mensen sterven en Trump is de ergste", zei ze.

Afblazen

Billie moest vanwege de coronacrisis veel shows afblazen en hoopt dat ze snel weer kan optreden. ,,Ik kan niet uitdrukken hoe erg ik wou dat ik op tournee kan. Tijdens quarantaine denk ik dat ik me realiseerde dat de enige plek waar ik me ooit mezelf heb gevoeld, is op het podium, voor jullie en met jullie. Dat zal ooit weer gebeuren. Als we de oranje man wegstemmen, krijgen we elkaar misschien weer te zien", waarmee ze opnieuw doelde op de Amerikaanse president Trump.