Werk van Rembrandt en Mondriaan duikt op in Tussen Kunst en Kitsch

Etsen van Rembrandt duiken wel vaker op, ook in genoemde tv-serie, maar in aflevering twee van de nieuwe serie ziet expert Bas Hesselink een eerste druk, waarbij het ook zou zijn gebleven. De ets van een huis in een landelijke omgeving werd ingebracht door een vrouw, van wie de grootvader hem al had.



Voor aflevering één meldde zich een man met een stilleven met onder meer een koperen schaal en twee vruchten, uit de erfenis van zijn tante. Een vroege Mondriaan, aldus expert Willem de Winter: ,,Het oeuvre van Mondriaan is door wetenschappers en kunsthistorici al heel goed in kaart gebracht dus het is heel bijzonder dat er nu nieuw werk aan toegevoegd kan worden."



De Winter ontdekte in 2018 trouwens ook al een vroege Mondriaan, een portret van een jonge vrouw. Het werd daarna voor ongeveer een ton op de kunstbeurs PAN in Amsterdam aangeboden en daar meteen verkocht. Prijzen voor etsen van Rembrandt kunnen enorm uiteen lopen. AVROTROS houdt de geschatte verzekeringswaarde geheim tot het moment van uitzenden.



Tussen Kunst en Kitsch is vanaf 4 maart weer te zien.