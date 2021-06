Wesley Sneijder hakt erop los als ‘Koning Toto’, kijkers zijn verdeeld

videoWesley Sneijder heeft vanavond voor verdeling gezorgd op sociale media met zijn rol als ‘Koning Toto’ in een nieuw reclamespotje. Daarin is de voormalig international hakkend en rappend te zien. Zijn naam is meteen trending topic op Twitter, waar de een spreekt van de beste commercial ooit, maar de ander van een dieptepunt.

Het spotje, bijna twee minuten lang, was vanavond te zien op tv en verscheen ook op YouTube. Op de happy hardcore-klanken van Mental Theo en Charly Lownoise rapt Sneijder over het aanstaande EK, met talloze verwijzingen naar zijn eigen carrière.

Volledig scherm Wesley als Koning Toto. © YouTube Toto

Denk aan de 2-1 die Sneijder met zijn ‘koppie’ maakte in de kwartfinale van het WK 2010 tegen Brazilië, vooral ook memorabel vanwege het commentaar van Jack van Gelder. ,,Hij is 22 centimeter groot, maar hij kan er gewoon bij!’’ jubelde Van Gelder toen tijdens de wedstrijd. In de nieuwe clip is hij ook van de partij en doet hij zijn commentaar nog eens dunnetjes over, nu vanaf de bank.

Volledig scherm Jack van Gelder doet zijn commentaar uit 2010 nog eens over. © YouTube Toto

Het is niet de laatste verwijzing naar de lengte van Sneijder, die zichzelf behoorlijk op de hak neemt. ,,Niemand in de wereld die Sneijder niet kent, iedereen ziet mij als die grote vent’’, rapt hij even verderop, waarna de dansers om hem heen stilvallen van verbazing.

Volledig scherm Sneijder in de commercial. © YouTube Toto

Het is de ‘beste commercial’ ooit, oordeelt NOS-correspondent Mustafa Marghadi. ‘Het is wel echt een pareltje hoor’, luidt een van de vele andere reacties. ‘Hoogtepunt van de avond’, klinkt het verder, ‘een match made in heaven’. En: ‘Een hakkende Wesley Sneijder die de draak met zichzelf steekt, heerlijk!’

Een aantal andere kijkers zegt juist precies het tegenovergestelde. ‘Geen woorden voor, wat een afgang’, schrijft iemand bijvoorbeeld. ‘Hiermee is de bodem helemaal uit de afvalbak gevallen’, voegt een ander toe.

