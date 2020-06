Wesley Sneijder hoopt dat het nog goedkomt tussen hem en Yolanthe

Daar is tot de dag van vandaag nog steeds geen verandering in gebracht, want Yolanthe draagt nog altijd Sneijders achternaam. Reden genoeg voor Beau om bij Sneijder, die over zijn biografie kwam vertellen, te vragen hoe het nu eigenlijk met zijn gevoelens voor Yolanthe zit en hoe de verstandhouding tussen de twee is. ,,Betekent dat dat er ook nog een opening is?”, vroeg de presentator aan Sneijder.



De voormalig voetballer, die in Utrecht opgroeide, bekende inderdaad te hopen op een verzoening. ,,Dat zeg ik ook in dat boek hè. Ik hoop dat die opening er is. De tijd zal het leren allemaal. Gelukkig zijn ze nu weer in Nederland, we kunnen elkaar weer wat vaker zien en we zullen zien waar dat naartoe gaat leiden.”