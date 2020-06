Wesley Sneijder in biografie: ‘Feestjes met vrouwen en drank liepen uit de hand’

Voormalig profvoetballer Wesley Sneijder is in zijn biografie Sneijder bijzonder openhartig over de relatiebreuk met Yolanthe Cabau, met wie hij zoontje Xess Xava (4) kreeg. Hun huwelijk zat al jaren in zwaar weer, zo blijkt nu.

Volgens Wesley lachte het leven hem en zijn gezin zo’n vijf jaar geleden nog toe. Yolanthe, die altijd al ambities had in het acteervak, tekende een contract bij RTL en vanuit hun huidige woonplaats Nice kon het stel gemakkelijk naar familie in Nederland reizen. Toen ze naar Doha in Qatar verhuisden, begon de ellende.

,,We zagen elkaar veel te weinig. Daar is veel misgegaan. Het huwelijk holde achteruit’', blikt de sportman terug in het boek van Kees Jansma, dat zaterdag in Doorn wordt gepresenteerd. Het plan om na Wesleys voetbalcarrière te emigreren naar de Verenigde Staten viel in duigen. ,,We zouden voor háár carrière gaan. Dat maakt mijn schuldgevoel nu natuurlijk alleen nog maar groter. Want het ging mis. Door mij.’'

Wesley zocht zijn heil in feestjes, die volgens hem ‘behoorlijk uit de hand liepen’. ,,Wanneer Yolanthe er niet was, met vrienden, foute vrienden, met vrouwen en drank. Mijn lichaam was daar, maar mijn hart altijd bij Yo. Ik ben uiteindelijk, na heel veel leugens en gedraai, eerlijk geweest en heb alles opgebiecht. Ik mis niks bij Yolanthe, er is niks mis met haar. Wat het wel is? Roem, ego, geld. Macht. Lust. En ja, de pijn komt achteraf. Vooral omdat ik die pijn zag bij de vrouw van mijn leven. Ik was mijn droomvrouw en gezin kapot aan het maken.’'