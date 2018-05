Wesley Sneijder: Roddels mislukt huwelijk zijn verspreid door idioten

Volgens Wesley, die momenteel voetbalt bij club Al-Gharafa in Qatar, zijn de insinuaties over zijn huwelijk met Yolanthe 'absurd'. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten'', briest hij vandaag op Instagram. De roddels over relatieproblemen doken vorige week op in een Nederlands roddelblad. De twee zouden, zo werd daarin gesteld, elkaar ontlopen en bij voorkeur zonder elkaar over de wereld reizen. ,,Ze zijn van elkaar vervreemd'', aldus het tijdschrift. Na die publicatie werd het 'nieuws' ook door internationale media overgenomen.



,,We zijn gewoon druk. Ik hier, Yolanthe in Amerika. We hebben elke dag contact via Facetime", liet de voetballer vorig week al weten. Maar omdat Wesley en actrice/presentatrice Yolanthe de afgelopen maanden amper over elkaar berichtten op sociale media, hielden de geruchten aan. Yolanthe verblijft momenteel in Amsterdam waar ze werkt aan de nieuwe SBS6-politieserie DNA.