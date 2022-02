Whoopi Goldberg geschorst bij talkshow na opmerkingen over Holocaust

Rachel Hazes en Natasja Froger aan de slag in ziekenhuis

Rachel Hazes, Natasja Froger, Caroline van der Plas en Philippe Geubels gaan voor het programma BN’ers in het ziekenhuis: Leren van de helden aan de slag in het ziekenhuis. In het SBS-programma ervaren bekende mensen hoe het is om in een ziekenhuis te werken tijdens corona.

31 januari