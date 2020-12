Wibi Soerjadi naast M nu ook woest op RTL Boulevard: ‘Ze dreigden met een boycot’

Na zijn tirade tegen talkshowprogramma M , richtte Wibi Soerjadi gisteravond zijn pijlen op Luuk Ikink en RTL Boulevard. De bekende musicus deed zijn beklag over de redactie aan tafel bij Beau . ,,Ze zeiden dat als ik bij Beau ging zitten, ze me niet meer supportten.”

Eigenlijk zou de meesterpianist gisteravond aan tafel zitten bij het NPO-programma M. Volgens de 50-jarige pianist mocht hij daar zijn allereerste kerstliedje ooit spelen. Op het laatste moment werd hij echter afgezegd. Bij Radio 538 vertelde hij gisterochtend dat dat op een ‘arrogante en neerbuigende wijze’ gebeurde.

Na zijn tirade in het radioprogramma en op Instagram kreeg hij een aanbod van RTL Boulevard. Zij vroegen of Wibi deels zijn nummer bij hen op het Leidseplein in Amsterdam wilde spelen. Die afspraak was in kannen en kruiken. Tot Soerjadi een beter aanbod kreeg van Beau, waar hij zijn hele nummer mocht spelen. En dus zei de pianist op zijn beurt het entertainmentprogramma af.

Gisteravond heeft presentator Luuk Ikink in de uitzending van RTL Boulevard uitgelegd wat er precies gebeurd is. ,,Wibi zei ja op ons aanbod om hier op het Leidseplein met een piano zijn liedje te spelen. Alles was geregeld en toen belde hij ons af. Hij zit vanavond bij Beau. Wat hij de redactie van M verwijt, doet hij nu zelf. Krokodillentranen waren het uiteindelijk wel.”

Aan tafel bij Beau gaf de musicus daar een reactie op. ,,Niet alleen bij M, maar ook bij RTL Boulevard mag de bezem door de redactie. Ik kreeg te horen dat als ik hier bij Beau aan tafel ging zitten, ik niet meer bij hen aan hoefde te kloppen met items. Ze zeiden ‘Wibi is boos op M, maar je wil toch niet dat Boulevard boos is op Wibi?’”

Op Instagram ging Wibi verder met zijn beklag. Zo schrijft hij dat hij klaar is met deze ‘onfatsoenlijke en kinderachtige manier van werken’. RTL Boulevard hoeft niet meer te rekenen op nieuws van zijn kant. ,,Wat is de tv-wereld toch veranderd. Ik had dit tien jaar geleden niet verwacht. Ik zit volgend jaar veertig jaar in het vak en ik sta steeds meer perplex van het gebrek aan fatsoen van de media. Ik heb eigenlijk helemaal niets meer met deze manier van tv maken.”

Luuk Ikink reageert

Nadat Beau op tv was uitgezonden, reageerde ook Luuk Ikink op het hele voorval. Via Twitter laat hij aan zijn volgers weten dat ze helemaal niet met een boycot hebben gedreigd. Volgens Ikink waren ze wel pissig. ,,Wij voorbereiden, zij na paar uur afzeggen. Wij beetje pissig, maar that's it.”

Wel vindt de presentator van Boulevard het opmerkelijk dat iedereen het fout doet, behalve Wibi. ,,Ik denk dat hij en z’n management wat vaker met elkaar moeten bellen om dingen te bespreken. Verder ben ik van mening dat verzonnen verhalen in Disneyland thuishoren,” sluit hij zijn tweets af.

