WIDM-afvaller moest ‘inbreken’ in eigen huis om geheim te bewaren

Cabaretier Johan Goossens voelde zich gedwongen in te breken in zijn eigen huis toen hij voortijdig terugkeerde in Nederland na zijn exit in Wie is de Mol? . Hij wilde de schijn ophouden dat hij zich drie weken in een Frans klooster had teruggetrokken voor het schrijven van een boek. ,,Dit was nog spannender dan de Mol , dacht ik terwijl ik mijn eigen woonkamer insloop.”

Dat vertelt Goossens in zijn Dagboek van de afvaller op de Wie is de Mol-site. De cabaretier schrijft daarin dat hij aan zijn vrienden en familie als smoes had verteld dat hij in Frans klooster zat om aan zijn nieuwe boek te schrijven - deelname aan WIDM gebeurt immers in het diepste geheim. ,,Een smoes die iedereen meteen geloofde”, zegt Goossens. ,,Ik had mijn huis drie weken lang beloofd aan een lesbisch meisje, en die kon ik er nu niet zomaar uit bonjouren omdat ik toevallig ergens in China een rood scherm had gezien. Ik kon ook niet bij vrienden terecht, of bij familie, want dan zou mijn smoes niet meer kloppen: ik moest onder de radar blijven. Door het afvallen van de Mol was ik in feite dus tijdelijk dakloos.”

Hij besloot even te logeren bij zijn vertrouwenspersoon, een goede vriendin van hem, maar daar kon hij niet de resterende tien dagen blijven. ,,Ik had geen idee wat ik moest gaan doen. Toen dacht ik aan mijn smoes. Ik besloot dus maar naar dat klooster te rijden, wat ook écht bestond, en daar dan maar écht te gaan zitten. Dan had ik tenminste ook wat kloosterverhalen als ik terugkwam.”

Spion

Hij had dan wel zijn autosleutels nodig en die lagen in zijn huis, maar daar kon hij niet zomaar in omdat zijn kattenoppas daar dus zat. Hij besloot de gok te nemen dat het meisje niet thuis zou zijn. ,,Als een spion trok ik een pet over mijn ogen en sloop door de wijk naar huis, bang om bekenden tegen te komen. Terwijl ik mijn trappenhuis inliep, moest ik me inhouden om mijn eigen post niet van de mat te pakken, immers: ik was hier helemaal niet. Dit was nog spannender dan de Mol, dacht ik terwijl ik mijn eigen woonkamer insloop. En nog vervreemdender ook: om in je halletje onbekende schoenen te zien staan, een trui over een stoel die niet van jou is, afwas die jij niet vies hebt gemaakt, en overal een geur die toch anders is dan je gewend bent.”