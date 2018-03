WIDM-finalisten onder vergrootglas: 'Hoe kan Ruben uit Bemmel nog in het spel zitten?'

Tommy Lee zet aanklacht tegen zoon Brandon door

16:31 Tommy Lee trekt zich niets aan van de buitenwereld en zet de aanklacht tegen zijn zoon Brandon door. Volgens TMZ is de rocker van mening dat een te softe aanpak van zijn zoon de opvoeding volledig verpest. Als Brandon door de aanklacht in de gevangenis belandt, is dat volgens Tommy 'zijn eigen schuld'.