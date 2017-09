Wie bedacht The Voice? De Mol, Van Velzen en Borsato gehoord in rechtszaak

Roy Barry is een volhouder. Zes jaar geleden claimde de Ierse tv-producent al dat hij de bedenker is van de wereldwijde televisiehit The Voice. John de Mol zou het idee hebben afgekeken. Eindelijk heeft Barry het voor elkaar dat John de Mol vandaag is verhoord. Ook ex-juryleden Roel van Velzen en Marco Borsato staat dat nog te wachten.

De verhoren worden door een Nederlandse rechter gedaan, maar het gaat om een Amerikaans onderzoek. Vandaag is John de Mol verhoord. De verhoren zijn verdeeld over drie dagen, vandaag, vrijdag 22 en dinsdag 26 september. Ook Marco Borsato, Roel van Velzen plus twee werknemers van Talpa worden deze dagen nog ondervraagd.

Wát er vandaag precies is gezegd, wil niemand zeggen. Het gaat nog slechts om een getuigenverhoor in een Amerikaans vooronderzoek. En dus achter gesloten deuren. De rechtbank wil alleen bevestigen dat er deze en volgende week 'getuigenverhoren' zijn.

Bedenkers

Volledig scherm Roel van Velzen. © Sacha Wunderink John de Mol moest vandaag vertellen waarom zijn bedrijf en niemand anders de bedenker van The Voice is. De Mol zelf verwijst graag naar Talpa-medewerker Jeroen Groot als de eerste die in 2008 kwam voor een ‘blinde’ auditie waarbij je de zangers en zangeressen dus niet ziet.



Bekender is het verhaal dat Roel van Velzen met het idee op de proppen kwam, toen hem werd gevraagd of hij mee wilde doen aan een nieuwe talentenjacht. Van Velzen had geen zin in de ‘zoveelste tv-show waarbij het vooral draait om uiterlijk’, en kwam toen zelf met het voorstel om de zangers te beoordelen zonder ze te zien. Van Velzen – zelf jurylid geweest in The Voice – krijgt ook steeds een vergoeding als The Voice weer eens ergens ter wereld wordt gelanceerd.

Draaiende stoelen

John de Mol ging destijds met het voorstel aan de slag en zo werden de beroemde draaiende stoelen aan het format toegevoegd. Maar wie uiteindelijk het brein ook mag worden genoemd achter The Voice, De Mol, Groot of Van Velzen, de talentenjacht is bedacht in Nederland. Zegt John de Mols Talpa.

Maar de Ier Roy Barry betitelt dat al jaren als onzin. Barry stelt dat hij in 2008 een tv-programma met de naam The Voice of America, een talentenjacht waar een jury de kandidaten wel zou kunnen horen, maar niet zou kunnen zien, heeft vastgelegd bij het Amerikaanse Copyright Office. Vandaar dat in Amerika het onderzoek naar zijn klacht wordt gedaan.

Ook zegt Barry te kunnen bewijzen dat een medewerker van De Mol ooit inzage had in Barry’s idee. Al in 2011, toen Barry voor het eerst met zijn claim de publiciteit haalde, zette hij een document online waaruit zou blijken dat zijn format in maart 2009 werd beoordeeld door de Entertainment Group. De eigenaar van de Entertainment Group was Marco Borsato, later jurylid in The Voice. Ook Borsato en Van Velzen worden door justitie gehoord. Barry attendeerde destijds eerst de BBC, maar die zei dat het een zaak is tussen hem en John de Mol.

Verdedigen