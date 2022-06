Wie dacht dat het niet pijnlijker kon worden voor Paul de Leeuw had het mis

Van korsetten tot snelzeiker: dit museum zit vol onderbroe­ken­lol

Ondergoed is meer dan onderbroekenlol, laat het museum Sfeer van Weleer in Rekken (Achterhoek) zien. De verandering van onze onderkleding vertelt een verhaal over een gewijzigde seksuele moraal. Maar toch ook over klimaatverandering.

