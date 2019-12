Wie durft er na dit weekend nog te zeggen dat lineaire tv dood is?

Piet Paulusma: Mijn bekendheid kostte me mijn huwelijk

11:25 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer Piet Paulusma (63). De weerman was al vroeg in 2019 een van de meestbesproken mensen van het jaar. Hij kreeg in januari te horen dat hij na 23 jaar weg moest bij SBS 6. De Fries beschrijft zijn leven in zeven weertypen.