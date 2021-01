Wie is de Mol?-hoofdverdachte Florentijn: ‘Ik wilde Nederland op z'n kop zetten. Dat is gelukt’

Ze keken zaterdagavond met z’n zessen naar Wie is de Mol? Papa, mama en hun vier kinderen. De jongste zei het nog: ‘Papa gaat er echt niet uit.’ Toen er op de laptop van Rik van de Westelaken toch een rood scherm opflakkerde, was de ontzetting groot in huize Hofman. ,,Dat moesten ze even verwerken. Een dag later kwamen aan de eettafel de vragen. ‘Hoe zat dit, hoe zat dat?’”



Kunstenaar Florentijn Hofman (43) zat welgeteld drie afleveringen in de populairste afvalrace van de Nederlandse televisie, maar ontpopte zich als een van de meest opvallende kandidaten. De beeldend kunstenaar zorgde niet alleen in zijn eigen huiskamer voor een donderwolk, half Nederland was opeens ‘zijn punten kwijt’, omdat hij de verdachte nummer één was. ,,Ik heb veel mensen teleurgesteld en eerlijk gezegd heb ik daar ontzettend van genoten. Het was mijn doel om mij verdacht te maken binnen de groep en thuis kijkend Nederland op z’n kop te zetten. Dat is gelukt.”