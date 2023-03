Wie is de Mol-kandidaat Sander de Kramer ontsnapte aan de dood: ‘Piloot wilde een tussenlanding maken, zo ziek was ik’

Op de terugreis van Wie is de Mol? vanuit Zuid-Afrika raakte journalist Sander de Kramer (49) zo ziek dat de piloot een tussenlanding overwoog. ,,Een paar uur later in Nederland en ik had het niet na kunnen vertellen.”

De Kramer viel in de derde aflevering van het spelprogramma af. Als enige kandidaat verbleef hij de resterende tijd niet in het afvallershotel, maar vloog naar Sierra Leone waar hij met zijn stichting Sunday Foundation kansarme kinderen helpt. In het West-Afrikaanse land liep hij malaria tropica op: de meest agressieve vorm van malaria. Zonder behandeling is deze infectie dodelijk.

Tijdens de terugvlucht naar Nederland ging het mis. ,,In het vliegtuig voelde ik me plots ontzettend beroerd worden. Ik kreeg koortspieken, had koude rillingen, spierpijn en enorme koppijn. Alsof iemand met een hamer op mijn hoofd timmerde,” vertelt hij zaterdagavond na de ontknoping van Wie is de Mol?. Mede-passagiers moesten verplaatsen zodat De Kramer languit op een rij stoelen kon liggen. ,,Ik was zo ziek dat de piloot twijfelde om een tussenlanding te maken. Dat gebeurde uiteindelijk niet.”

Op Schiphol haalt hij zijn koffer niet op, maar gaat rechtstreeks naar het Erasmus MC in Rotterdam. ,,Mijn vrouw stond op Schiphol al met een draaiende motor klaar. In het ziekenhuis ben ik direct behandeld. Als ik een paar uur later was geweest, had ik het niet na kunnen vertellen.” De volgende keer dat hij naar Afrika gaat, slikt hij braaf zijn malariapillen, zegt hij. De Kramer slikte deze pillen niet meer sinds hij in 2013 last kreeg van tinnitus, een gekmakende piep in zijn oor. ,,Ik zocht naar een mogelijke verklaring en wist dat ik in mijn leven al meer dan duizend malariapillen had geslikt. Daardoor dacht ik dat die pillen misschien de oorzaak waren.”

De Kramer hield maandenlang gezondheidsklachten, maar is inmiddels hersteld. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn deelname aan Wie is de Mol?. ,,Voor mijn stichting ben ik meer dan honderd keer in Afrika geweest. Ik voel me daar als een kat in een viswinkel. Het was een geweldig leuk avontuur!”

