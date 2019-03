Wie is de Mol?: volgend jaar graag meer spektakel

De Mol

Zal het NOS Journaal profiteren van deze uitslag? Of anders geformuleerd: kunnen we Merel Westrik nog serieus nemen als de objectieve anchor van RTL Nieuws? Als Mol was ze vaak hondsbrutaal en geslepen, maar vooral ook een uitmuntend actrice. Veel kijkers schreven Westrik alleen al op basis van haar ‘spontaniteit’ (veel gegiechel na de uitleg van een opdracht, want ‘wat moeten we in vredesnaam nú weer doen?!’) af.