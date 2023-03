Wie is de NOS-baas die moet zorgen voor nieuwe koers? ‘Leiderschap voor het eerst op proef gesteld’

met foto's Topje van actrice Hunter Schafer is meest besproken bij de Oscars: dit is het idee erachter

Vorig jaar was het de klap van Will Smith, dit jaar is de afterparty-outfit van actrice Hunter Schafer het meest besproken element van de Oscars. Een tweet met haar foto kreeg van alle Twitter-berichten over het feest de afgelopen dagen de meeste likes. Wat is de gedachte achter de opvallende top?