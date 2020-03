Wie is dé Rutte-duider, coronakenner en econoom in één? Precies! Albert Verlinde

Het zullen koortsachtige brainstormsessies zijn geweest bij SBS. Ik zie in gedachten al voor me hoe John de Mol de troepen opjutte: ‘Jongens, wij moeten in deze coronacrisis ook een laat avondprogramma. We noemen het In het Hart van Nederland, dat klinkt vertrouwd en tegelijk lekker dramatisch. Enige vraag die overblijft: wie gaan we daar maandag als allround-deskundige neerzetten? Alle gezaghebbende virologen, politiek duiders, economen en mediagenieke medici zijn immers al geboekt door Op1, DWDD, Nieuwsuur, EenVandaag en Jinek. Kom op, denk na.’



Ergens in de verhitte vergadering moet toen de naam van Albert Verlinde zijn gevallen. Gek, dat niemand daar eerder op is gekomen. Albert babbelt lekker, leidt een musicalbedrijf, kent alle ins en outs van het huwelijk van Marco en Leontine en staat toch nog op de loonlijst sinds de flop 6 Inside. Dat maakt hem de ideale coronakenner, politiek commentator en economisch analist. In één.