Wie schaamt zich nog voor kijken naar treintjes na het zien van Frits Sissing in zijn onderbroek?

Nee, zo’n spraakmakend moment als dat in Het Perfecte Plaatje waar Frits Sissing ineens in zijn ondergoed op bed lag met een latex konijnenmasker op en een sm-bal in zijn mond, dat kende De Grote Kleine Treinen Competitie niet. Daar moest de kijker het doen met geconcentreerde blikken, af en toe een zucht die uit de tenen kwam, heel veel gepriegel op de vierkante centimeter en een mini-garde die tot hekje of boom werd verknipt.



Hallo, bent u daar nog? Klinkt saai he. Maar toch heb ik woensdagavond werkelijk geen moment de aandrang gehad om weg te zappen. Omdat Omroep MAX er na Heel Holland Bakt opnieuw in is geslaagd om een uiterst onsexy onderwerp als modelspoorbanen bouwen - zeg eerlijk, een man die met treintjes speelt is toch een libidokiller eerste klas? - om te toveren tot een oprecht leuk tv-programma.



De Grote Kleine Treinen Competitie ís eigenlijk Heel Holland Bakt, maar dan met modelspoorbanen waar drie teams van vijf personen - vaak hele families - drie dagen volle bak aan werken. Drie dagen inderdaad, want we hebben het hier natuurlijk niet over een appeltaart die een uurtje in de oven moet, maar over miniatuurlandschappen die volgestouwd waren met bomen, rotsen, tipi’s, monsterspinnen of zelfs een slot Zweinstein. En het meeste moest ter plekke worden gezaagd, gekneed en geknutseld. Door de schaal waarop de bouwers werken was hun werktafel vergelijkbaar met zes voetbalvelden, legde presentator André van Duin fijntjes uit.