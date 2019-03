Wie wint de grote finale van Holland's Got Talent?

Steeds meer jong talent laat zich zien op tv. In ­Holland’s Got Talent, morgenavond op RTL 4, zijn vier van de acht artiesten in de finale nog geen 18 jaar oud. Jurylid Angela Groothuizen: ,,Opvallend, het is echt iets van de laatste jaren. De nieuwe generatie bulkt zo van het talent, het is bijna eng. En ik heb niet het idee dat ze worden gepusht. Dat hebben we snel door. Zij worden nu vaker voor de poort al tegengehouden.’’