Wietze heeft ongelukje in de keuken en voor Kees is het altijd tijd voor bier

Voi­ce-deelneem­ster over ‘seksisti­sche bende’: ‘Borsten waren volgens regisseur mijn talenten’

Ontzettend veel woede. Én schaamte. Dat voelt een Brabantse deelneemster als ze terugdenkt aan haar tijd bij The Voice of Holland. Ze vertelt over de intense maanden voorafgaand aan haar auditie en hoe kandidaten - vooral vrouwen - probeerden te overleven in ‘een kooi van seksuele roofdieren’.

16:36