Wietze is klaar met Mattie: 'Ik ben gekwetst, dat soort pijn kende ik niet'

Niet eerder sprak Wietze zo uitgebreid over de moeilijke periode uit zijn leven. Nadat Qmusic-dj Mattie zijn verhaal een maand geleden aan het AD deed, gaat Wietze in op de details in het decembernummer van LINDA. Aan het maandblad van Linda de Mol vertelt hij onder meer hoe hij een aantal maanden geleden op zijn vakantieadres een appje van Mattie ontving, met wie hij jarenlang de succesvolle ochtendshow Mattie & Wietze maakte, met de korte mededeling dat hij, tegen de afspraak in, bij Qmusic bleef en niet met hem mee ging naar Talpa's Sky Radio.



Wietze voelde zich bedrogen. ,,Door hem, door Q. Dit had ik totaal niet zien aankomen. Achteraf realiseerde ik me dat dit al veel langer speelde, natuurlijk. Meteen nadat wij samen hadden opgezegd, is hem een nieuw lucratief contract aangeboden en heeft hij een paar dagen gewacht het me te vertellen.''