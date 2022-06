‘Wij Nederlanders zijn, in tegenstelling tot Britten en Amerikanen, behoorlijk vergevingsgezind’

Tentoon­stel­ling over liefde, tragedie en obsessie beleeft première in Hermitage Amsterdam

De Britse tentoonstelling Love stories - Art, passion & tragedy beleeft in september haar première in Nederland. Met exclusieve portretkunst van prins Charles en prinses Diana, David en Victoria Beckham en John Lennon en Yoko Ono, toont de tentoonstelling de liefde in al haar vormen.

14:22