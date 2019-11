Wijnen, wijnen, wijnen wordt werkelijkheid bij de Meilandjes

Omdat hun chateau in Frankrijk de komende jaren is volgeboekt, wilden de Meilandjes hun favoriete wijn graag naar Nederland brengen. ,,We zijn de hele dag bij een wijnboer geweest waar we hebben geproefd", vertelt Martien in een filmpje op Instagram. Ze kozen voor een merlot, een chardonnay en een rosé.



De avonturen van de wijnliefhebbers, die de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen, zijn rond de kerst weer te zien op SBS6. Wanneer de speciale afleveringen van Chateau Meiland te zien zijn, is nog niet bekend. Het populaire programma trok wekelijks rond een miljoen kijkers.