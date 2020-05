Wilde cokefeestjes, willige vrouwen en geld in overvloed in Betonrausch

Coen Swijnen­berg keert volgende week voorzich­tig terug in Coen & Sander Show

17:14 Coen Swijnenberg keert vanaf volgende week donderdag weer terug op de radio. Voorlopig zal de radio-dj, die sinds eind vorig jaar met een burn-out kampte, een keer per week te horen zijn in de Coen & Sander Show. ,,Ik dacht echt: ik ga nooit meer radio maken”, blikte hij vandaag in de uitzending terug op de afgelopen periode.