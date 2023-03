Wilfred Genee afwezig bij Vandaag Inside door ongeluk zoon, Sam Hagens vervanger

Jiskefet volgde Koot & Bie op als beeldbepa­lers op zondag­avond: ‘Bootje ver van de kade af geduwd’

Nadat Van Kooten en De Bie stopten in de jaren negentig, werden de makers van Jiskefet beeldbepalend op de televisie-zondagavond. ,,Juist omdat steeds maar de vergelijking met Van Kooten en De Bie werd getrokken, besloten wij dat we echt iets anders moesten maken’’, vertelt één van hen, Michiel Romeyn, in reactie op het overlijden van Wim de Bie.