Wilfred Genee bedankt arts in Vandaag Inside voor behandelen dochter én zoon

Maandag nam Sam Hagens het stokje over, omdat Genee vanwege persoonlijke omstandigheden verstek moest laten gaan. Later werd duidelijk dat dat te maken had met zijn zoon, die een ongeluk had gehad. ,,Ik heb vandaag veel mensen gehoord die wilden weten hoe het met mijn zoontje ging”, zei Genee dinsdag in de uitzending. ,,Ik was in het ziekenhuis vandaag, in Zaandam. Het is goed gekomen uiteindelijk. Hij is op zijn arm gevallen en heeft hem op twee plaatsen gebroken en is vandaag geopereerd. Dat is allemaal gelukkig goed gegaan.’’