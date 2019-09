Wilfred Genee en Giel Beelen wisselen van uitzendtijdstip bij Veronica

Pauw over vertrek Jinek: Een hoger salaris is een groter risico

15:55 Jeroen Pauw is niet verrast door de keuze van zijn voormalig protegé Eva Jinek om over te stappen naar RTL 4 waar ze in januari van start gaat. Dat vertelt de talkshowhost – vanaf maandag weer te zien op NPO 1 - in zijn eerste reactie op het nieuws van Jineks transfer. ‘Natuurlijk zal geld een belangrijke rol spelen.’