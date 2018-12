Wilfred Genee: Ik vind het jammer dat Johan dat taalgebruik nodig heeft

Wilfred Genee vindt de discussie over de homofobe uitspraken in zijn programma Veronica Inside die nu gevoerd wordt heel makkelijk. Volgens de presentator van het voetbalpraatprogramma wordt het debat veel te fel gevoerd en worden uitspraken uit de context gehaald. Toch heeft ook hij een kritische kanttekening bij het taalgebruik van zijn tafelgenoot Johan Derksen. Dat vertelde hij gisterenavond aan Özcan Akyol in het Radio 1-programma Onze Man in Deventer.

Quote Hij veroor­deelt wat er in stadions gebeurt en tegelijker­tijd vindt dat je er nog wel een grap over mag maken. Wifred Genee over Johan Derksen Johan Derksen - en dus daarmee ook Wilfred Genee - ligt deze week onder vuur vanwege uitspraken in het programma Veronica Inside. Genee had nadat de discussie deze week rond Veronica Inside explodeerde geen zin om in allemaal talkshows te gaan zitten om met mensen in gesprek te gaan. De presentator was gisteren bij Özcan Akyol ook heel duidelijk op de vraag of hij deze week op de proef werd gesteld. Hij had het allemaal al een keer mee gemaakt. ,,Ik ken het plaatje wel. Ik vond die vorige discussie exact hetzelfde. Ik vind dat er niet veel verandert.”



Genee: ,,Wat mij altijd weer verbaast, is ten eerste de felheid en ten tweede de selectieve verontwaardiging, maar veel belangrijker nog dat mensen alles uit hun context halen. Ik lees allerlei artikelen, waarin de volgorde hoe het gegaan is vaak niet klopt. Waar uitspraken aan elkaar worden gekoppeld, die niet bij elkaar horen. Alsof Johan gezegd zou hebben dat twee hysterische jongetjes een brief naar ons hebben geschreven.” Dat klopt volgens de presentator niet. ,,Het gaat nog steeds om het feit dat Johan geen homofoob is, hij veroordeelt wat er in stadions gebeurt en tegelijkertijd vindt dat je er nog wel een grap over mag maken.”

De suggestie dat Derksen als zondebok wordt aangewezen, sluit Genee niet uit. ,,Het is heel makkelijk met een oude witte man. Het gaat natuurlijk ook om het mislukte integratieprobleem. Niet helemaal mislukt, maar die functioneert niet altijd optimaal. Als het uit die hoek zou komen, de homohaat, dan wordt het veel lastiger om daar meteen mee aan het werk te gaan voor zo’n minister. Om daar een standpunt in te nemen. Ik denk dat het haar wel goed uitkwam.”



Daarop breekt Akyol in. ,,Nu zit je Johan na te praten. Zij zit niet verlegen om aandacht.” Genee countert: ,,Ik wist niet dat er een minister van emancipatie was. Waar het mij een beetje omgaat: ik vind het heel makkelijk om het zo aan te pakken. Wat ik wel vind en dat heb ik ook tegen Johan gezegd, je kan niet voor anderen bepalen dat het huilverhalen zijn. Als mensen leed hebben, dan ervaren zij dat ook zo. Dan is het niet aan jou om daar een waardeoordeel aan te plakken.”



Groot kind

Genee betreurt de woordkeuze van Derksen in Veronica Inside. ,,Johan is eigenlijk een groot kind. Als hij tegengesproken wordt, dan wordt hij nog wat feller en scherper. Dan wordt het allemaal nog meer aangezet. Ik vind het jammer dat hij op zo’n moment dat taalgebruik nodig heeft om het verhaal neer te zetten. Terwijl hij wel zegt dat hij vindt dat je niet verbaal en fysiek homoseksuelen onheus kan bejegenen. Hij vindt ook dat ze iets steviger voor zich op mogen komen. Maar dan hoef je daarbij nog niet te zeggen dat het huilverhalen zijn. Het lijkt me ook hartstikke pittig. Ik vind dat hij het hier en daar wat ingetogener had kunnen zeggen.”



Maar: ,,In de basis vind ik nog steeds dat je grappen moet kunnen maken over homoseksualiteit. Weet je wat ik zo grappig vind? Vorig jaar gingen we hand in hand staan met de actie tegen homogeweld van Barbara Barend. En dan lees ik overal terug: hypocriet. Maar ja, wanneer is het dan wel goed?”



Akyol vult aan: ,,Ik vind dat we dit soort mensen, los van de inhoud, nodig hebben in de samenleving. We willen niet allemaal eenheidsworsten.” Genee: ,,Dominee Gremdaat heeft dat vandaag ook gezegd in een stuk. We hebben satire nodig om de maatschappij wakker te houden. Het is wel nodig dat we zo nu en dan de grenzen opzoeken. Als we dat niet meer doen, wordt het heel lastig om de samenleving nog levendig te houden. Om de discussie gaande te houden.”

Johan Derksen .

