Wilfred Genee voelde grond onder voeten wegzakken: ‘Dit gaat fout, dacht ik’

Na een eerder afgekondigde mediastilte reageerde Wilfred Genee vanmiddag in zijn radioshow alsnog op de reuring rond Veronica Inside . Van een mea culpa is volgens Genee geen sprake, maar hij wil best uitleggen hoe hij de afgelopen week heeft beleefd. Volgens de presentator waren er vooraf heldere afspraken gemaakt over de uitzending van afgelopen maandag. ,,Ik ging zenuwachtig de uitzending in en ik dacht: dit gaat hel-le-maal fout.”

Na alle onrust rond Veronica Inside en de emotionele uithalen van Johan Derksen en René van der Gijp vertelt Wilfred Genee vanmiddag hoe hij alle rumoer heeft beleefd. ,,Het was een opeenhoping van kritiek en het werd steeds groter”, aldus de presentator. ,,Er was onderling de laatste maanden al spanning, over een dagelijkse versie van ons programma. Het leidde ertoe dat we eigenlijk al niet meer met elkaar spraken. We gingen de discussies al uit de weg. Uitrollen tot het einde was het. Maar in de media ontstond veel kritiek, die werd steeds luider. De grote escalatie na de uitzending van vorige week maandag, sponsors, het Nederlands Elftal, er leefde veel. We wilden dat maandag rustig gaan bespreken, maar het was groter dan we dachten. Op vrijdag zei Johan nog in het AD dat het een storm in een glas water betrof. Ik dacht: hij heeft de impact niet meegekregen, we moeten naar Grolloo, we moeten elkaar proberen te helpen.”

Quote Ik dacht: dit gaat he-le-maal fout. We konden nu ook niet meer terug Wilfred Genee Genee appt collega René van der Gijp. Die twijfelt aanvankelijk, maar stemt uiteindelijk in. ,,We zijn familie.” En dus rijden de twee naar Grolloo, naar Johan Derksen. ,, Het was best gezellig met René”, aldus Genee. ,,Wij aangebeld, stond Johan daar, beetje verrast. We zijn gaan zitten. Eerst die ene zaak uitgesproken, over die nieuwe daily. Daarna over wat er speelde. Dat het groter is, dat we een gebaar moeten maken. Een paar donkere spelers uitnodigen. Toen zeiden ze allebei: laten we dat doen. Gullit, Davids... René en ik hebben Gullit gebeld onderweg naar huis. Gullit zei: je moet je eigen brandje blussen. Nadat René mij had afgezet ben ik blijven bellen, maar spelers wilden niet. Vervolgens werd ik gebeld door onze directeur Marco Louwerens. Hij vond het een goed idee Akwasi te vragen. Ik Johan gebeld, vond hij prima.”

Akwasi lachte Genee eerst ‘keihard uit’. ,,Maar hij ging toch twijfelen”, vervolgt Genee. ,,Hij ging erover nadenken, hij zou me later terugbellen. Johan kwam met Houssin Bezzai, ook een ex-prof en met directe link naar discriminatie.” (De KNVB heeft Bezzai aangesteld als programmamanager racisme en discriminatie, red.). ,,Toen belde Akwasi, hij ging het toch niet doen. Vervolgens kwamen we op Natacha Harlequin. Directeur Marco zei: nog iemand erbij. Dat werd oud-voetballer Dries Boussatta. Ik heb wel drie keer tegen Dries gezegd: geen ruzie met Johan uitvechten, geen Marokkanen-discussie - er lagen wat dingen uit het verleden - gewoon een rustig gesprek voeren.”

Genee geeft aan dat hij het gevoel had de juiste mensen aan tafel te hebben voor een debat, om aan tafel nader tot elkaar te kunnen komen. Maar vlak voor de uitzending gaat het mis. ,,Een half uur voor de uitzending de eindredacteur paniekerig: je moet komen, Johan wil niet aan tafel met deze mensen en stapt op. Staan we daar te bekvechten ten overstaan van de redactie. Over zijn plek aan tafel, dat hij het niet wist. Ik ging zenuwachtig de uitzending in, ik dacht: dit gaat he-le-maal fout. We konden nu ook niet meer terug. Johan wilde ze nog aan een aparte tafel zetten. Ik zei: dat kan niet, dat is alsof je mensen á la Amerika achterin de bus zet.”

Quote Ik dacht dat we hiermee de druk van het programma af konden halen: hoezo, wij racisten? Dat wilde ik de wereld uit Wilfred Genee De spanning is te snijden als de uitzending van start gaat. Genee stelt achteraf dat hij zijn rol wat beter had moeten uitleggen. ,,Ik zat er als gespreksleider en als onderdeel van VI, ik had dat wellicht meer moeten benadrukken. Ik had wel vooraf tegen Johan gezegd: ik ga je een paar kritische vragen stellen. Het moet wel een reële discussie zijn. Misschien verwachtte hij niet dat ik redelijk fel was. Maar ik deed dat om de discussie gelijkwaardig te laten zijn.”

Na de uitzending vertrekken Johan en René meteen boos naar huis. ,,Ik bel Johan meteen op en zeg: je kwam er hartstikke goed uit. Als ik jou niet aanpak, gebeurt er niets. Hij voelde zich in de maling genomen, hij vond dat hij zijn verhaal niet had kunnen vertellen.” Ook René laat Wilfred die nacht per mail weten boos en teleurgesteld te zijn. Hij trekt fel van leer in de media. ,,We wisten allebei niet dat hij ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten”, aldus de voetbalanalist in RTL Boulevard.

,,Volgens mij gaat het vanaf daar mis”, aldus Genee. ,,De volgende dag lees ik al dingen. René wilde niet meer aan de lijn komen. In mijn beleving, zij hebben een andere, in mijn beleving hadden we het zo afgesproken. Mensen aan tafel nemen om het onderwerp te behandelen. Ik dacht dat we hiermee de druk van het programma af konden halen: hoezo, wij racisten? Dat wilde ik de wereld uit. Zij zeggen dat zij dit absoluut niet zo beleefd hebben, dat we dit niet zo zouden gaan doen.”

Toen volgde volgens Genee de ‘surrealistische schnabbel’ in Dordrecht. ,,We zeiden niks tegen elkaar, er staat zoveel spanning op… Zij hadden afgezegd, maar de vriendin van scheidsrechter Bas Nijhuis was in tranen. Ze was anders failliet gegaan. Wij doen die presentatie alsof er niets aan de hand was. René was nog wel boos, dat voelde je wel een beetje aan. Maar Johan: gelijk chemie. Heel grappig, echt geweldig. Na afloop hebben we gesproken met zijn vieren, met ook directeur Marco. Dat was heftig. We kwamen er niet uit.”

De mannen besloten daarop het allemaal maar even los te laten en niet te praten met de pers. ,,Klaarblijkelijk hadden Johan en René daar een ander idee over en daarom staan we waar we staan”, besluit Genee.

Talpa heeft besloten Veronica Inside maandag niet uit te zenden. ,,Even rust in de tent’’, aldus directeur Marco Louwerens over dit besluit.

