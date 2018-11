Wilfred Genee: ‘Werken in de bouw, dat is pas hard werken’

Heeft mevrouw Genee thuis de slingers opgehangen toen je zei dat je dit dagelijkse radioprogramma ging doen?

Genee: ,,Het is bijna aanmatigend om te beweren dat ik zoveel werk. Ik stond gisteravond na afloop van de uitzending van Veronica Inside nog met mensen in het publiek te praten. Werd me gevraagd hoe mijn dag eruit ziet morgen. ‘Ik moet om acht uur bij Edwin Evers zijn’, zei ik. De man die het vroeg, moest zelf om vijf uur op: de bouw in. Kijk, dát is hard werken, vind ik. Ik doe gewoon elke dag een radioshow van vier tot zes. Met Rick en Niels, de beste sidekicks van de radio, die alles voorbereiden.’’

Maar je doet twee keer ’s avonds Veronica Inside op televisie, een avond Champions League, hebt een project Vullen & Voeden en je geeft toch ook nog lezingen?

,,Maar ik breng elke dag mijn kinderen naar school. Natuurlijk moeten we wat puzzelen met sportschema’s en zo, maar ik zie mijn vrouw en kinderen heus hoor, maak je niet druk. Ik heb gewoon andere werktijden. Het valt allemaal wel mee. Ik ben bovendien niet voor niets naar Talpa gegaan. Ik wilde juist meer doen, omdat ik vond dat ik bij RTL daar de kansen niet kreeg. En misschien herkennen mensen dit: het is allemaal minder inspannend als je iets doet wat je heel leuk vindt.’’

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wilfred Genee en zijn vrouw Lili Pirayesh © Hans van der Beek

Je doet al jaren Friday Move, het vrijdagmiddagprogramma bij BNR Radio. Dat blijf je doen. Wat trekt je zo aan in radio?

,,Ik ben ooit begonnen bij de ziekenomroep en Radio Oog in Groningen. De magie van radio is zoveel groter dan televisie, zeker als je die webcams even wegdenkt. Bovendien, Radio Veronica, dat is nostalgie. Dat is Curry & Van Inkel, dat is Erik de Zwart, Lex Harding, de Top 40, dat is het avontuur. Zat ik aan de radio gekluisterd. Bovendien, we krijgen de kans het programma Veronica Inside breder te trekken.’’

Volledig scherm Johan Derksen, Wilfred Genee en Rene van der Gijp. © ANP Kippa Wat ga je precies doen?



,,Het wordt een mix, zoals dat op televisie ook vaak is. Sport, voetbal, zeker, want Johan Derksen en René van der Gijp zullen regelmatig voorbij komen, maar ik wil ook de diepte in. Met inhoud. Op dinsdag hebben we een rubriek ‘het spijt me’, voor alle mensen die Johan Derksen maandagavond heeft beledigd op televisie. Dat zijn er nogal wat.’’



Komen er ook mensen langs?



,,Dat is wel de bedoeling. Kijk, ik ben natuurlijk van de Nederlandse muziek, dus wil op maandag een Nederlandse artiest uitnodigen. André Hazes, Tino Martin, Danny de Munk, Django Wagner. Dries Roelvink. Ik zou graag meezingen, maar dat vinden Niels en Rick niet zo’n goed idee.’’

En die talkshow op televisie? Je zou op zondagavond met Hélène Hendriks toch een talkshow gaan doen?

,,Dat is wel de bedoeling, ja. Daar moet ik het thuis trouwens nog wel even over hebben. Maar zonder gekheid: het zou eerst om een achttal afleveringen gaan om te kijken of het werkt, maar het hangt af van hoe druk het nu is. Daar gaan we rustig naar kijken. Als het doorgaat, is dat in het nieuwe jaar. Het grappige is: John (de Mol) belde me laatst op en zei met een knipoog: ‘Ik weet niet hoe jullie dat altijd doen in jullie programma, maar de bedoeling is wel dat je een nieuw programma pas aankondigt als het bekend is. Misschien handig als je even wacht tot het persbericht is uitgegaan’.’’

Kan die talkshow er nog wel bij? Zo goed gaat het niet met talkshows. Kijk naar RTL Late Night…