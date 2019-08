Wilfred Genee wil Sneijder als voetbalanalist

,,Ik hoop dat Wesley zo snel mogelijk bij de televisie gaat werken. Daar heb ik hem ook al een paar keer via via voor benaderd. Hij zou een perfecte analyticus zijn; hij heeft veel kijk op het spelletje, hij heeft een leuke mening, hij is grappig en ad rem”, zegt Genee tegen RTL Boulevard. ,,Dan kunnen wij hem een beetje aan de hand nemen en kan hij vanuit daar verder kijken hoe hij zijn carrière wil ontwikkelen.”



Peter R. de Vries, naast misdaadverslaggever ook sportmanager, kan zich wel vinden in het carrièrepad dat Genee voor Sneijder heeft bedacht. ,,Ik denk dat hij wereldwijd als analyticus terecht kan”, aldus De Vries in het programma. ,,Hij heeft natuurlijk in Turkije een grote naam en daar kan hij volgens mij ieder weekend commentaar bij voetbalwedstrijden geven. Hij heeft ook in Spanje en Italië gespeeld, dus hij kan overal terecht. Daar kan hij een hele goede boterham mee verdienen, als hij dat nog nodig zou hebben.”



De zaakwaarnemer van Sneijder was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. De voetballer kondigde maandag, na al maanden niet meer gespeeld te hebben, het einde van zijn loopbaan aan. Hij speelde een recordaantal van 134 interlands.



De afgelopen maanden was Sneijder vooral in het nieuws om zijn relatiebreuk met Yolanthe Cabau, die hij meerdere keren zou hebben bedrogen. Eind juni werd de voormalig voetballer opgepakt wegens het vernielen van een auto.