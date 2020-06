Wilfred Genee zet radioshow ‘op zwart’ tegen racisme

De dood van Floyd leidt al dagenlang tot vaak gewelddadige protesten in de Verenigde Staten. Er heerst grote verontwaardiging over het incident en grote sterren, onder wie Beyoncé, Dr. Dre en Billie Eilish hebben zich uitgesproken tegen politiegeweld en discriminatie. De agent, Derek Chauvin, is inmiddels ontslagen en wordt verdacht van doodslag.



Gisteren toonde bekend Nederland medeleven door ‘op zwart’ te gaan op social media. Ook Genee wilde zijn steun betuigen en dus besloot hij maar liefst acht minuten en 46 seconden zijn show stil te zetten. Dat aantal minuten staat voor de tijd dat de agent zijn knie in de nek van George Floyd drukte, ook al gaf deze meerdere malen aan dat hij geen adem meer kon halen.



,,Die 8 minuut 46 is lang, hè? Dat is écht heel lang”, reageerde Genee voorafgaand aan zijn actie, waarop sidekick Niels van Baarlen reageerde: ,,Niet normaal, ik vind die twee minuten op de Dam al ’ongemakkelijk’, of zo. Kun je nagaan als je daar op straat ligt, met weet ik veel hoeveel mensen om je heen, en je ligt met een knie in je nek en je krijgt bijna geen adem meer.”



De presentator zette na de stilte het nummer A Change Is Gonna Come van Sam Cooke op. De zwarte zanger werd begin jaren 60 doodgeschoten. De dader werd nooit veroordeeld. Talpa Radio laat in een reactie weten achter de actie van Genee te staan.