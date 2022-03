Will Smith versus de ‘cancel cultuur’: Is het gedaan met dé knuffelster van Hollywood?

De korte termijnvraag nadat Will Smith (53) tijdens de Oscarceremonie (gezien door 15,4 miljoen Amerikanen) presentator Chris Rock een klap in zijn gezicht verkocht en uitschold: moet hij het net verdiende beeldje (voor zijn rol in King Richard) weer inleveren? De organisatie achter de filmprijzen laat in elk geval weten zijn actie te veroordelen. ,,We onderzoeken het incident en kijken of er verdere acties of consequenties volgen”, aldus een woordvoerder van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.