Willeke Alberti geeft extra concert in Concertgebouw

Camila Cabello komt volgend jaar naar Nederland

13:04 Camila Cabello is volgend voorjaar weer in Nederland te vinden. De zangeres staat op 15 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte concertorganisator MOJO vandaag bekend. De Cubaans-Amerikaanse was vorig jaar voor het laatst in Nederland, toen trad ze op in een uitverkochte AFAS Live.