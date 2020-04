Willeke Alberti geroerd door zoon Johnny in The Passion: ‘Kwam behoorlijk binnen’

,,Ik was zo ontroerd’’, vervolgt ze tegenover RTL Boulevard. ,,Ik had gewoon een gevoel van: ja, zo moet Maria zich ook gevoeld hebben’’, aldus Willeke. In de uitzending richtte Johnny het woord direct tot Willeke. Hij zei dat hij haar snel zou bellen. ,,Die belofte is hij nagekomen’’, verzekert ze. ,,Hij was ongelooflijk blij dat het allemaal goed is gegaan.”



Johnny liet eerder vandaag weten ‘nederig, dankbaar en supertrots’ te zijn op de veelal lovende woorden over de speciale editie van The Passion. ,,Hulde aan de geweldige productie en medewerkers van The Passion en dank aan alle kijkers en iedereen die zijn of haar angsten heeft gedeeld. Jullie staan er niet alleen voor. Dat is wel duidelijk. Een avond om niet snel te vergeten. Samen sterk.”