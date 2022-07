Willeke Alberti sluit laatste solo-theatertour af: alles gedaan

Willeke Alberti neemt afscheid van het theater. Nouja, in elk geval wat betreft haar solo-theatertournees, verduidelijkt ze tegenover het ANP. ,,Het kan best zijn dat iemand die me lief is het theater ingaat en met vraagt om een liedje te zingen. Als dat niet te vaak is dan doe ik het met liefde.” De 77-jarige zangeres sluit haar theatertournee dinsdagavond af in Het Concertgebouw.

Ze wil hierna ‘meer voor de zorg zingen’. De zangeres treedt nu al vaak in zorgcentra op. ,,Dat is eigenlijk iets wat ik al heel lang van plan was”, vertelt Alberti. ,,In het theater rust er veel op je schouders. Die schouders wil ik wat rust gunnen. Ik word in februari 78, het is dan toch op naar de tachtig hè.”

Dat geeft ook meer tijd en ruimte voor haar privéleven, want haar werk zorgde weleens voor ‘dilemma’s’ op dat vlak, vertelt Alberti. ,,Zeker met de kleinkinderen, dat je alles graag wil meemaken.” Ze vindt tijd hebben voor haar familie erg belangrijk, vervolgt ze. ,,Succes is mooi, maar de liefde is toch het allerbelangrijkste in het leven.”

Alles gedaan

Toen Alberti 11 jaar was maakte ze haar tv-debuut in de musical Duel om Barbara. Haar muziekcarrière begon in 1958, nadat ze een duet opnam met haar vader, Willy Alberti. Daarna volgen veel eigen singles, waaronder Spiegelbeeld, en talloze optredens. Zo gaf ze twee optredens in AFAS Live vanwege haar 75e verjaardag. ,,Ik heb alles gedaan”, blikt Alberti terug. ,,Ik mag zeker niet mopperen.”

Nu speelt ze dinsdag het laatste optreden van haar theatertournee. Helemaal fit, in tegenstelling tot wat sommige media beweerden. De zangeres zou eerder deze maand met spoed zijn opgenomen in het ziekenhuis, schreven zij. ,,Zonder ook maar even te vragen of dat echt zo is.” Dit verhaal klopte dan ook niet, vertelt de zangeres. ,,Ook daar heb ik niet zoveel zin meer in. In al dat gedoe.”

Geen afscheid

De zangeres vertelt blij te zijn dat ze ‘dit vak heeft’. ,,En dat ik daar ontzettend veel plezier in heb en veel voor terugkrijg. Dat gevoel dat je hebt met het publiek is ongelofelijk.” Vanaf nu wil ze alleen nog maar optredens doen waar ze echt energie van krijgt. Het concert van dinsdag is dan ook zeker ‘geen afscheid’, benadrukt Alberti. ,,Zolang ik me zo fit voel, blijf ik lekker optreden.”

