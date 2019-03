Willem-Alexander en Máxima weer bij de buren

Het paar bezoekt de steden Bremen en Bremerhaven, die samen het kleinste Bundesland van ons buurland vormen. In de eerste jaren van zijn regeerperiode bezoekt Willem-Alexander, samen met Máxima, alle Duitse deelstaten.



Dat doet hij vooral in zijn rol als koning-koopman, want de bezoeken hebben een sterk economisch karakter. In Bremen en Bremerhaven staan de thema’s ruimtevaart, windenergie op zee en pool- en marienonderzoek centraal. In het kielzog van het koninklijk paar reist een flinke Nederlandse handelsdelegatie mee door het noorden van Duitsland, onder leiding van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Gisteravond was zij al mede-gastvrouw op een handelsdiner in Bremen, met Nederlandse en Duitse gasten.



Na het bezoek aan Bremen wachten alleen nog de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg op bezoek van Willem-Alexander en Máxima. De kennismaking met die voormalige DDR-gebieden staat voor 20, 21 en 22 mei in de koninklijke agenda.