William en Harry brengen ode aan prins Philip: ‘Hij was altijd zo lief voor de kinderen’

William gaf vandaag een statement waarin hij alleen maar mooie woorden voor zijn ‘buitengewone’ en ‘speelse’ grootvader had. ,,Het leven van mijn grootvader duurde een eeuw, en stond volledig in het teken van gedienstigheid”, klinkt het in een boodschap op sociale media. Daar deelt de prins ook een foto van Philip en zijn achterkleinkind, prins George. ,,Ik voel me gelukkig omdat ik hem had als rolmodel, maar ook omdat ik hem zo lang nog in mijn volwassen leven heb mogen kennen - tijdens de goede én de slechte dagen. Ik zal altijd dankbaar zijn dat mijn vrouw Kate zoveel jaren heeft gehad om mijn grootvader te leren kennen, en voor de vriendelijkheid waarmee hij haar steevast behandelde. De mooie herinneringen die mijn kinderen zullen hebben aan hun overgrootvader, die hen graag kwam halen in zijn koets, zal ik nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Ze hebben zelf kunnen ervaren hoe groot zijn zin voor kattenkwaad en avontuur was. En zijn geweldige gevoel voor humor.”

,,Mijn grootvader was een buitengewone man die deel uitmaakte van een buitengewone generatie”, vervolgt William. ,,Catherine en ik zullen de koningin blijven steunen in de jaren die volgen, want dat is wat hij gewild zou hebben. Ik zal mijn grootvader missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we blijven doorgaan met ons dagelijkse werk.”

Ook prins Harry reageerde intussen op het overlijden. Hij keerde vanuit zijn woonplaats in Los Angeles terug naar het Verenigd Koninkrijk om de begrafenis van zijn grootvader bij te wonen. Zijn zwangere echtgenote Meghan Markle bleef achter omdat hun dokter haar heeft afgeraden om te vliegen.



,,Mijn grootvader was een man van dienst, eer en humor”, zo stelde hij in een statement dat kort na dat van zijn broer de wereld in werd gestuurd. ,,Hij was volledig zichzelf, met zijn scherpe, inzichtelijke uitspraken, en hij kon de aandacht van een kamer vol mensen probleemloos naar zich toe trekken. Omdat hij zo charmant was. En omdat je nooit wist wat hij zou gaan zeggen. Hij zal herinnerd worden als de langst regerende gemaal van een monarch, als toegewijde soldaat, als prins en als hertog. Maar voor mij, net zoals voor vele andere mensen die dit jaar een geliefde zijn verloren, was hij gewoon mijn grootvader: meester van de barbecue, levende legende van grappige discussies, en geweldig brutaal tot het eind.”



,,Hij is een steun en toeverlaat geweest voor Hare Majesteit de Koningin, met ongeziene devotie. Aan haar zijde tijdens 73 jaar huwelijk. En hoewel ik nog uren zou kunnen doorgaan, weet ik dat hij zou zeggen - pintje in de hand - ‘Och, maak toch eens voort!’ Dus daarom, opa, bedankt voor je gedienstigheid, je toewijding aan oma, en bedankt omdat je altijd jezelf bent gebleven. Je zal heel erg gemist worden, maar ook altijd worden herinnerd door onze natie en door de rest van de wereld. Meghan, Archie en ik (net als jouw toekomstige achterkleindochter) zullen altijd een speciaal plaatsje voor jou vrijhouden in ons hart. Per Mare, Per Terram.” Dat laatste is Latijn voor ‘ter zee, ter land’, en verwijst naar de legerdienst van de prins.

