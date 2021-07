William en Harry herenigd bij onthulling standbeeld Diana

De broers trokken in The Sunken Garden, een van Diana's favoriete locaties van het paleis, gezamenlijk het doek waaronder het beeld zat weg. Daarna klonk een applaus van de aanwezigen. Naast William en Harry waren onder anderen Diana's zussen Sarah en Jane erbij en ook haar broer Charles.

Het bronzen beeld wordt omringd door drie kinderen, die de impact van haar werk vertegenwoordigen. De stijl van Diana is dan ook geïnspireerd op de laatste periode van haar leven, toen ze veel werk verzette als ambassadeur van humanitaire doelen. In de sokkel is haar naam gegraveerd en de datum van de onthulling.

Gespannen voet

Het was voor William en Harry, die de laatste jaren op gespannen voet leven, de eerste keer sinds april dat ze elkaar weer zagen. Toen spraken ze elkaar tijdens de uitvaart van hun opa prins Philip. Van enige spanningen was donderdag niet veel merkbaar. De broers stonden schouder aan schouder en leken het naar hun zin te hebben.

In een gezamenlijke verklaring laten ze weten op Diana's geboortedag in het bijzonder te denken aan haar ‘liefde, kracht en karakter’. ,,Elke dag wensen we dat ze nog steeds bij ons zou zijn, en we hopen dat dit beeld voor altijd zal worden gezien als een symbool van haar leven en haar nalatenschap.”



Ter gelegenheid van de onthulling is The Sunken Garden volledig op de schop gegaan. De tuin werd herbeplant met alle favoriete bloemen van Diana.