William Rutten pissig op 'thuispolitie’ na problemen door fotoactie

Net als duizenden andere Nederlanders zit Rutten wegens het coronavirus thuis, zonder vaste werkzaamheden. De fotograaf, die grote sterren als Paul McCartney voor zijn lens had, besloot daarom BN’ers thuis op de foto te zetten. ‘Om te laten zien dat BN’ers in hetzelfde schuitje zitten, mensen te inspireren en creatief bezig te laten zijn', schreef hij daar eerder over.



Dat laatste hield in dat ook zijn volgers hun plaatjes konden inzenden, zodat Rutten een deel daarvan kon delen op zijn Instagram-account. Dat leek hem in eerste instantie een leuk idee, tot iemand in de problemen kwam door een foto die Rutten had gedeeld. ‘De internet-thuispolitie zit weer in kleine groepjes klaar om mensen te veroordelen’, schrijft hij in een epistel dat hij vandaag op sociale media deelt.



Hij legt uit dat hij wat kritiek kreeg op een foto waarop een klein kindje te zien is in een supermarkt. Bij de tweede foto die Rutten deelde, ontstond nog meer ophef. ‘Bericht twee was een foto van een groep geweldige zorgmedewerkers die met coronapatiënten werken, even een leuke ontspannen foto met elkaar. Er was al meteen een vrouw die in felle bewoordingen de actie veroordeelde, maar daar liet ze het niet bij, ze ging het werk van deze dames opbellen... En ze kregen grote problemen hierdoor..’, legt Rutten de situatie uit.



De sterrenfotograaf wil mensen absoluut niet in de problemen brengen en waarschuwt zijn volgers dan ook om goed op letten wat voor foto's ze hem toesturen. ‘Er zijn hier altijd mensen erop uit om je te proberen onderuit te halen omdat ze zelf een k*tleven hebben, waarschijnlijk. We leren blijkbaar niet veel van wat er nu gaande is.’ Toch stopt Rutten, na een twijfelmoment, niet met zijn actie. ‘Laten we die paar negatievelingen er maar gewoon op aanspreken met zijn allen, misschien leren ze ervan, hoop ik.’