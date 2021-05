Wim (93) en Willy (91) stelen harten van kijkers in Lang leve de liefde

Hilariteit

Al bij de eerste ontmoeting tussen Wim en Willy bleek het te klikken. Willy schatte Wim ergens in de 80. ,,Veel ouder. Ik word over vier weken 94.” Toen Willy terugkaatste dat zij 91 was, reageerde Wim direct met een compliment. ,,Dat zou ik je ook niet geven.”



De twee ploften vervolgens op de bank neer om elkaar nog beter te leren kennen. Maar in plaats van onschuldige gesprekken over koetjes en kalfjes, ging het al vrij snel over hun seksleven. Tot grote hilariteit bij de kijkers thuis. Zo vertelde Wim twee keer het bed te hebben gedeeld met een vrouw die hij leerde kennen in het gemeentehuis. ,,De derde keer zei ze: je moet ook in m’n kont zitten. Dat deed ik niet. Dan hoeft seks ook niet meer, zei ze. En zodoende zit ik hier bij jou, Willy”, legde Wim uit.



Ook Willy deelde haar verhaal; hoe haar date laat op de avond aan kwam zetten en niet meer naar zijn eigen huis kon door de avondklok. ,,Hij dacht van: die heb ik. Ik weet niet of jij in de gaten hebt hoe ik ben, maar ik sla alles van me af wat ik niet wil”, maakte Willy meteen even duidelijk.



Na het bijzonder openhartige gesprek, werd Willy gebeld door kleinzoon Brecht. Die maakte meteen kennis met Wim. ,,Een hartstikke leuke man, zo op het eerste oog. Hij is ook flink sociaal. Effe tussen ons he, vind je het wat?”, vroeg hij aan zijn oma. Daar hoefde Willy niet langer over na te denken. ,,Ja, zeker weten.”



De date tussen de twee kon op veel reacties op sociale media rekenen. Zo lagen kijkers dubbel om hoe openhartig Wim en Willy over hun seksleven praatten, maar schreven mensen ook weg te smelten bij het zien van Wim en Willy. ‘Ik ben een beetje verliefd op Wim en Wil. Kunnen ze niet heeeeeel lang in het huis blijven?’