Win tickets voor Concert at Sea 2024

André Hazes anderhalf jaar af van drank en drugs: 'Niet nodig om op podium te kunnen staan'

Anderhalf jaar is André Hazes nu af van drank en drugs. Er is nieuwe muziek, hij gaat weer optreden, het gaat goed in de liefde én hij wil zelfs een rolmodel zijn voor de jeugd. Hoe ervaarde hij deze omslag in zijn leven? ,,Ik vreesde, toen ik de kliniek inging, dat ik er uit zou komen en geen ups en downs meer zou voelen.’’